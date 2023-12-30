Минэнерго доложило о поврежденных воздушных линиях и оборудовании энергоподстанций в трех областях
Категория
Украина
Дата публикации

Минэнерго доложило о поврежденных воздушных линиях и оборудовании энергоподстанций в трех областях

Министерство энергетики Украины
энергетика
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По состоянию на 30 декабря вражескими обстрелами были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской, Херсонской областях.

В результате обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование энергоподстанций в трех областях

Отмечается, что на одной из воздушных линий 330 кВ Киевской области после вражеского обстрела были обнаружены оборванные и поврежденные провода. Линию вывели в аварийный ремонт.

На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов отключалась воздушная линия 150 кВ, присоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ.

В Херсоне отключилась воздушная линия 35 кВ. В результате были нарушения в работе ТЭЦ. Также в Херсонской области в результате обстрела было повреждено оборудование подстанции 150 кВ.

В то же время из-за ошибочных действий персонала на подстанции 330 кВ в Днепропетровской области отключилось оборудование. При этом обесточилась другая подстанция 150 кВ, к которой подключена местная промышленность, а также отключилась СЭС. Вскоре всех потребителей и СЭС подключили.

В Донецкой области произошло обесточение воздушной линии 110 кВ, что привело к отключению трех подстанций 110 кВ, к которым присоединены бытовые потребители. Все потребители уже заживлены.

Как добавили в Минэнерго, дефицита электроэнергии у энергосистемы нет. Энергосистема сбалансирована. В резерве есть 2 блока ТЭС и мощности ГАЭС. Графики отключений электроэнергии не используются.

В аварийный ремонт в течение суток выходило два блока ТЭС. Один из них уже возвращен к работе. Продолжаются плановые ремонты, необходимые для усиления устойчивости работы оборудования.

Импорт электроэнергии запланирован в объеме 13859 МВт-час. Экспорт не предполагается.

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