В "Укрэнерго" опровергли вероятность масштабных сбоев в энергосистеме

По словам руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, масштабных сбоев в работе энергосистемы Украины не будет даже в случае масштабных ракетных атак преступной армии по энергообъектам в период охлаждения.

Что известно о ситуации в энергосистеме на фоне ракетных атак армии РФ

Это уже будет не в первый раз. Именно такие периоды россияне выбирали перед своими массированными атаками. Мы уже проходили около 20 раз. Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет, – отметил Кудрицкий. Поделиться

По его словам, серьезное понижение температуры является вызовом для энергосистемы любой страны.

Кудрицкий подчеркнул, что пройти этот сложный период можно при ряде условий, в частности, привлечении к работе всех энергоблоков электростанций, которые проходят текущие ремонты, и в полном объеме использовать 1 тыс 700 МВт технической возможности импорта, которую "Укрэнерго" открыло в конце прошлого года.

Украинцы могут помочь энергосистеме и энергетикам в этот сложный период, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше, - добавил руководитель НЭК "Укрэнерго". Поделиться

Следует ли украинцам ожидать повышения стоимости тарифов на электроэнергию

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, до конца этого отопительного сезона не планируется повышение тарифов на электроэнергию.

Он также отметил, что в этом году Украина будет наращивать мощности генерации, а важным инструментом для этого станут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.