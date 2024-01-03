В "Укрэнерго" опровергли вероятность масштабных сбоев в энергосистеме

По словам руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, масштабных сбоев в работе энергосистемы Украины не будет даже в случае масштабных ракетных атак преступной армии по энергообъектам в период охлаждения.
Что известно о ситуации в энергосистеме на фоне ракетных атак армии РФ
По его словам, серьезное понижение температуры является вызовом для энергосистемы любой страны.
Кудрицкий подчеркнул, что пройти этот сложный период можно при ряде условий, в частности, привлечении к работе всех энергоблоков электростанций, которые проходят текущие ремонты, и в полном объеме использовать 1 тыс 700 МВт технической возможности импорта, которую "Укрэнерго" открыло в конце прошлого года.
Следует ли украинцам ожидать повышения стоимости тарифов на электроэнергию
По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, до конца этого отопительного сезона не планируется повышение тарифов на электроэнергию.
Он также отметил, что в этом году Украина будет наращивать мощности генерации, а важным инструментом для этого станут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-