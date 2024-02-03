В украинской энергосистеме зафиксировали профицит, несмотря на обстрелы РФ

В энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. Излишки суммарной величиной поставки 1600 МВт-час с 11:00 до 15:00 передавались Польше.
Несмотря на обстрелы, в энергосистеме зафиксировали профицит
Как отмечается, 3 января в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии, несмотря на вражеские обстрелы энергетических объектов.
Избыток, который оценивают в 1600 МВт, передавали в энергосистему Польши для стабилизации сети.
Кроме этого, планируется экспорт электроэнергии в Молдову объемом 810 МВт час, а также импорт размером 9979 МВт час.
Украина смогла полностью обеспечить себя собственным газом
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи.
Денис Шмигаль обращает внимание на то, что "Нефтегаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.
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