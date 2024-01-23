В Минэнерго назвали последствия атаки армии РФ для энергосистемы Украины

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве. Однако есть повреждения сетей в Харькове в результате ночной вражеской атаки, что повлияло на поставку электроэнергии.
Назвавшие последствия атаки армии РФ
Как уточнили в министерстве, генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. В резерве блок и корпус ТЭС, которые будут подключены к сети в случае необходимости.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4481 МВт-ч, экспорта не предусматривается.
Больше всего пострадала инфраструктура Харькова
В Харькове без света около 11 тысяч потребителей. Повреждено оборудование оператора системы распределения электроэнергии, включая трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии.
Также поврежден газопровод. Для стабилизации давления перекрыта часть газопровода. От газоснабжения отключены 12 домов. Погибших и пострадавших среди работников нет.
Все ответственные службы работают над устранением повреждений.
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