В Минэнерго назвали последствия атаки армии РФ для энергосистемы Украины

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве. Однако есть повреждения сетей в Харькове в результате ночной вражеской атаки, что повлияло на поставку электроэнергии.

Назвавшие последствия атаки армии РФ

Как уточнили в министерстве, генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. В резерве блок и корпус ТЭС, которые будут подключены к сети в случае необходимости.

Система сбалансирована. Графики отключений не применяются, – указано в сообщении. Поделиться

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4481 МВт-ч, экспорта не предусматривается.

Больше всего пострадала инфраструктура Харькова

В Харькове без света около 11 тысяч потребителей. Повреждено оборудование оператора системы распределения электроэнергии, включая трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии.

Также поврежден газопровод. Для стабилизации давления перекрыта часть газопровода. От газоснабжения отключены 12 домов. Погибших и пострадавших среди работников нет.

Все ответственные службы работают над устранением повреждений.