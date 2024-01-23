В Міненерго назвали наслідки атаки армії РФ для енергосистеми України

Міністерство енергетики України повідомляє, що дефіциту електроенергії немає, а два енергоблоки наразі перебувають у резерві. Однак є пошкодження мереж у Харкові внаслідок нічної ворожої атаки, що вплинуло на постачання електроенергії.

Які назвали наслідки атаки армії РФ

Як уточнили у міністерстві, генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. У резерві блок і корпус ТЕС, які буде підключено до мережі у разі потреби.

Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються, — вказано в повідомленні. Поширити

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 4481 МВт-год, експорту не передбачається.

Найбільше постраждала інфраструктура Харкова

У Харкові без світла майже 11 тисяч споживачів. Пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії, зокрема трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії.

Також пошкоджено газопровід. Для стабілізації тиску перекрито частину газопроводу. Від газопостачання відключені 12 будинків. Загиблих і постраждалих серед працівників немає.

Наразі всі відповідальні служби працюють над усуненням пошкоджень.