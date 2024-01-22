Армія РФ обстріляла Краматорськ. Загинув цивільний

Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області, у результаті чого загинув чоловік, а його дочка була поранена.

Що відомо про обстріл РФ по Краматорську

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську.

Як додав голова ОВА, росіяни обстріляли місто близько 9:25.

Тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька, — додав Філашкін. Поширити

Філашкін підкреслив, що навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини залишаються небезпечні, він закликав мешканців евакуюватись.

Обстріли Росією Краматорська

Вранці 22 січня у Краматорську пролунав вибух. Як з'ясувалося, окупанти встояли черговий ракетний удар по місту. В результаті Соцмістечко залишилося без світла, також зруйновано адмінбудівлю.

Також 27 червня 2023 року Росія атакувала прифронтовий Краматорськ. Ракета влучила в цивільне кафе "Ria Lounge". 13 людей загинуло, ще понад пів сотні були поранені.

Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.

Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.