Удар РФ по кафе у Краматорську. СБУ дізналася мотиви коригувальника

Коригувальник у Краматорську навів російські ракети на кафе Ria Lounge 27 червня "з ідейних міркувань". Внслідок удару 13 людей загинуло, ще понад пів сотні були поранені.

Які мотиви коригувальника удару по кафе у Краматорську

Як повідомила керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, підозрюваний у справі один - це коригувальник, співробітник газотранспортного підприємства, який перебував у місті Краматорську.

Він від свого колишнього знайомого, який зараз представляє "відділення розвідки командування внутрішніх військ "ДНР" отримав вказівку перевірити інформацію про місцезнаходження військовослужбовців ЗСУ в приміщенні кафе Ria Lounge.

Ми зібрали всі необхідні експертизи та доказову базу. Чоловік підозрюється за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) ККУ, і далі ми вже очікуємо на справедливий вирок суду… Він це робив не за гроші, а зі своїх ідейних міркувань. Як розповідали вже потім його колеги, він ніколи не приховував свою проросійську позицію... Поширити

Інформатор, перебуваючи поблизу кафе, за допомогою одного з месенджерів свого облікового запису на телефон записав два відеофайли із зображенням вказаного кафе й автомобілів з ознаками розрізнення, які належать військовослужбовцям Збройних сил України. І відправив цьому своєму знайомому всі відеофайли.

За її словами, в цей же день через 3,5 години російські окупаційні війська завдали ракетного удару по цьому кафе.

Злочинець, за даними СБУ, після фотографувань повернувся додому і ліг спати. Його затримали вранці 28 червня.

Що відомо про удар РФ по Краматорську

27 червня 2023 року Росія атакувала прифронтовий Краматорськ. Ракета влучила в цивільне кафе "Ria Lounge". 13 людей загинуло, ще понад пів сотні були поранені.

Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.

Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.