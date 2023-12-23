Удар РФ по кафе в Краматорске. СБУ узнала мотивы корректировщика

Корректировщик в Краматорске привел российские ракеты на кафе Ria Lounge 27 июня "по идейным соображениям". В результате удара 13 человек погибли, еще более полусотни были ранены.

Какие мотивы корректировщика удара по кафе в Краматорске

Как сообщила руководитель прессслужбы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, подозреваемый по делу один - это корректировщик, сотрудник газотранспортного предприятия, находившийся в городе Краматорске.

Он от своего бывшего знакомого, который сейчас представляет "отделение разведки командования внутренних войск "ДНР", получил указание проверить информацию о местонахождении военнослужащих ВСУ в помещении кафе Ria Lounge.

Мы собрали все необходимые экспертизы и доказательную базу. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) УКУ, и дальше мы уже ожидаем справедливого приговора суда… Он это делал не за деньги, а по своим идейным соображениям. Как рассказывали уже потом его коллеги, он никогда не скрывал свою пророссийскую позицию. Поделиться

Информатор, находясь вблизи кафе, с помощью одного из мессенджеров своей учетной записи на телефон записал два видеофайла с изображением указанного кафе и автомобилей с признаками различия, принадлежащих военнослужащим Вооруженных сил Украины. И отправил этому знакомому все видеофайлы.

По ее словам, в этот же день через 3,5 часа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по этому кафе.

Преступник, по данным СБУ, после фотографий вернулся домой и улегся спать. Его задержали утром 28 июня.

Что известно об ударе РФ по Краматорску

27 июня 2023 года Россия атаковала прифронтовый Краматорск. Ракета попала в гражданское кафе "Ria Lounge". 13 человек погибли, еще более полусотни были ранены.

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар.

Для выполнения враждебного указания агент игру совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.