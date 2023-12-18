В Запорожье задержали корректировщика ракетного удара РФ по многоэтажке — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье задержали корректировщика ракетного удара РФ по многоэтажке — видео

СБУ
корректировщик ракетного удара по Запорожью
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В Запорожье разоблачили корректировщика, который навел российские ракеты на многоквартирный дом в центре города 18 октября. Тогда погибли 5 человек, еще 5 получили тяжелые ранения.

Задержан корректировщик ракетного удара по Запорожью

СБУ отмечает, что задержанный – местный житель, представитель запорожского «клуба военной реконструкции», объединяющий ценителей воспроизведения исторических событий, в том числе военных баталий.

В середине октября 2023 года его завербовала ФСБ для подрывной деятельности в городе.

Задержанный выбрал псевдоним «Палестинец» и создал анонимный чат в мессенджере. Там он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4 местных жителей, в том числе и своих родственников.

Группа разведывала места базирования сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов.

Какой срок грозит корректировщику ракетных ударов

В СБУ отмечают, что во время обысков нашли в домах задержанного агента ФСБ и его приспешников огнестрельное оружие, а также компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

Также у фигурантов обнаружена запретная советская и прокремлевская символика.

"Палестинцу" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Ему грозит пожизненное заключение.

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