Служба безопасности Украины объявила в розыск патриарха Российской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева).
Патриарха Кирилла объявили в розыск
Уведомление о розыске появилось в базе розыска Министерства внутренних дел.
Его обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также по ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).
В базе отмечают, что мера пресечения для патриарха - содержание под стражей.
Патриарх Кирилл получил подозрение от СБУ
В ноябре СБУ объявила подозрение патриарху РПЦ Кириллу, «благословившему россиян на убийства украинцев».
СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу в качестве главы РПЦ, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.
В СБУ заявили, что Гундяев использует подконтрольные ему религиозные общества РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.
Также он регулярно распространяет «нарративы Кремля» в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.
Гундяева подозревают по следующим статьям:
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников;
планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
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