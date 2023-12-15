СБУ объявила в розыск главу Российской православной церкви Кирилла
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила в розыск главу Российской православной церкви Кирилла

МВД Украины
Кирилл (Владимир Гундяев)
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Служба безопасности Украины объявила в розыск патриарха Российской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева).

Патриарха Кирилла объявили в розыск

Уведомление о розыске появилось в базе розыска Министерства внутренних дел.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также по ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

В базе отмечают, что мера пресечения для патриарха - содержание под стражей.

Патриарх Кирилл получил подозрение от СБУ

В ноябре СБУ объявила подозрение патриарху РПЦ Кириллу, «благословившему россиян на убийства украинцев».

СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу в качестве главы РПЦ, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

В СБУ заявили, что Гундяев использует подконтрольные ему религиозные общества РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.

Также он регулярно распространяет «нарративы Кремля» в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

Гундяева подозревают по следующим статьям:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников;

  • планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

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