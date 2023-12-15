СБУ оголосила у розшук голову Російської православної церкви Кирила

Служба безпеки України оголосила у розшук патріарха російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва).
Патріарха Кирила оголосили в розшук
Повідомлення про розшук з’явилося в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.
Його обвинувачують за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), а також за ч. 2 ст. 437 ККУ (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).
У базі зазначають, що запобіжний захід для патріарха - тримання під вартою.
Патріарх Кирило отримав підозру від СБУ
У листопаді СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, «який благословив росіян на вбивства українців».
СБУ і Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії й одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.
У СБУ заявили, що Гундяєв використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні.
Також він регулярно розповсюджує наративи Кремля» у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.
Гундяєва підозрюють за такимим статтями:
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;
планування, підготовка, розв’язування і ведення агресивної війни.
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