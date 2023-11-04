СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

СБУ зібрали доказову базу на патріарха РПЦ Володимира Гундяєва (Кирила), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

Що зʼясувало слідство

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України. Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави, - заявили в спецслужбі. Поширити

Разом з тим, президент країни-агресора Володимир Путін у суботу присудив патріарху Кирилу премію президента РФ "за внесок у зміцнення єдності російської нації" 2023 року, повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.

Справу митрополита УПЦ МП Павла направили до суду

За даними слідства, Павло неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави, а напад РФ називав «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Священнослужитель також робив заяви, які виправдовують дії держави-агресора.

У своїх виступах він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди віруючих інших конфесій та намагався сформувати до них ворожі настрої. Також встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, незважаючи на відповідну заборону на це у рішенні суду", - розповіли в СБУ. Поширити

За порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії росії йому загрожує 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.