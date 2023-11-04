СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу

СБУ
Кирилл
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СБУ собрали доказательную базу на патриарха РПЦ Владимира Гундяева (Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.

Что выяснило следствие

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Для пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией РФ Золотова на войну против Украины. Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины. Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призвал верующих объединиться в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.

На основании собранных доказательств Гундяеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

  • ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства, - заявили в спецслужбе.

Вместе с тем президент страны-агрессора Владимир Путин в субботу присудил патриарху Кириллу премию президента РФ "за вклад в укрепление единства российской нации" 2023 года, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд

По данным следствия, Павел неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства, а нападение РФ называло «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года.

Священнослужитель также делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.

В своих выступлениях он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды других верующих конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Также установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда", - рассказали в СБУ.

За нарушение равноправия граждан и оправдывание агрессии россии ему грозит 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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