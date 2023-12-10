СБУ ответила на новое требование Илона Маска к Владимиру Зеленскому

Недавно американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского объяснений по поводу задержания в Харькове пророссийского блогера Гонсало Лиру. Однако с комментарием на этот счет решила выступить СБУ.
Что известно о скандале вокруг задержания Гонсало Лиру
Как оказалось, Илона Маска возмутила тот факт, что в Украине задержали американского блоггера Гонсало Лиру, который несколько лет проживал в Харькове и публично поддерживал вторжение РФ и российские власти, а солдат РФ называл "героями и освободителями".
Первоначально сообщение с возмущениями по этому поводу опубликовал американский пророссийский журналист Такер Карлсон.
Последний обвинил официальный Киев в якобы "пытках Гонсало Лиры". Карлсон распространял фейки о том, что блогера задержали из-за "критики президента Украины".
На эту ложь мгновенно отреагировал Илон Маск, заявивший, что Украина должна отпустить пророссийского блогера, потому что США отправили стране более 100 миллиардов долларов.
Более того, Маск даже успел нажаловаться на Зеленского президенту США Джо Байдену.
СБУ отреагировала на упреки Илона Маска и критику Зеленского
Служба безопасности Украины обратила внимание американского миллиардера на то, что Гонсало Лира систематически оправдывал российскую агрессию против Украины и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.
Украинская спецслужба также напомнила Илону Маску о том, что подобная деятельность является уголовным правонарушением.
Кроме того, сообщается, что блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.
Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, а рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря 2023 года.
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