СБУ ответила на новое требование Илона Маска к Владимиру Зеленскому

Недавно американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского объяснений по поводу задержания в Харькове пророссийского блогера Гонсало Лиру. Однако с комментарием на этот счет решила выступить СБУ.

Что известно о скандале вокруг задержания Гонсало Лиру

Как оказалось, Илона Маска возмутила тот факт, что в Украине задержали американского блоггера Гонсало Лиру, который несколько лет проживал в Харькове и публично поддерживал вторжение РФ и российские власти, а солдат РФ называл "героями и освободителями".

Первоначально сообщение с возмущениями по этому поводу опубликовал американский пророссийский журналист Такер Карлсон.

Последний обвинил официальный Киев в якобы "пытках Гонсало Лиры". Карлсон распространял фейки о том, что блогера задержали из-за "критики президента Украины".

На эту ложь мгновенно отреагировал Илон Маск, заявивший, что Украина должна отпустить пророссийского блогера, потому что США отправили стране более 100 миллиардов долларов.

Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема, – написал он. Поделиться

An American citizen is in prison n Ukraine after we sent over a $100 billion?



Is there more to this story than simply criticizing Zelensky?



If that’s all it is, then we have serious problem here. — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2023

Более того, Маск даже успел нажаловаться на Зеленского президенту США Джо Байдену.

СБУ отреагировала на упреки Илона Маска и критику Зеленского

Служба безопасности Украины обратила внимание американского миллиардера на то, что Гонсало Лира систематически оправдывал российскую агрессию против Украины и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.

В своих видео он признавал правомерной агрессию России в Украине, отрицал военные преступления, а также утверждал, что якобы ВСУ обстреливают свою же территорию, а в Украине властвует неонацистский режим, – заявили в СБУ. Поделиться

Украинская спецслужба также напомнила Илону Маску о том, что подобная деятельность является уголовным правонарушением.

Кроме того, сообщается, что блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, а рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря 2023 года.