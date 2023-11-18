Мировые компании приостанавливают рекламу в Х после антисемитского твита Маска. Он обещает пойти в суд

Apple, Disney, IBM и ряд других компаний приостановят рекламу на X (Twitter) через два дня после того, как его владелец Илон Маск выразил согласие с антисемитским постом.

Крупные компании прекращают рекламу в Х

Согласно сообщениям СМИ, киностудия Lionsgate, как и Warner Bros, Paramount, Sony Pictures и Comcast/NBCUniversal приостановит рекламу на X.

IBM сделала аналогичный шаг накануне вечером. The New York Times сообщила, что Disney также приостановит расходы на платформу социальных сетей.

Как отмечается, реклама Apple, также отказавшаяся от сотрудничества, показывалась рядом с твитами, которые восхваляли Адольфа Гитлера и нацистов.

IBM, также один из самых крупных рекламодателей X, объявила о прекращении рекламы в X четверг. Компания приняла такое решение в ответ на отчет либерального наблюдателя Media Matters, в котором показали, что реклама IBM и Apple размещается рядом с твитами с языком ненависти. В ответ Маск назвал Media Matters «злой организацией».

В ответ на действия компаний Маск заявил, что Х подает «термоядерный» иск в суд против всех выступивших против его соцсети организаций.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

Что известно об антисемитском твите Илона Маска

Миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX 15 ноября согласился с твитом, обвиняющим евреев в ненависти к белым людям, отметив, что тот является «настоящей правдой».

Белый дом осудил заявления Маска, назвав их "отвратительными". Коалиция из более чем 150 раввинов призвала Apple, Disney, Amazon, Oracle и других прекратить рекламу в социальной сети в ответ на твиты Маска.

Линда Яккарино, генеральный директор X и бывшая руководительница отдела продаж рекламы в NBC Universal, попыталась спасти ситуацию, написав:

Мнение X всегда было очень четким, что дискриминация со стороны всех должна прекратиться по всем направлениям. Поделиться

Однако она не использовала имя Маска и не упоминала его твитов.