Илон Маск анонсировал обновление алгоритмов рекомендаций в Twitter — как будет работать соцсеть

Предприниматель Илон Маск анонсировал обновления алгоритма рекомендаций постов в социальной сети Twitter.
Как будут работать алгоритмы рекомендаций в Twitter
Он отметил, что обновление алгоритма Twitter поможет привлекать внимание к небольшим аккаунтам и сообщениям, не входящим в сеть друзей и фолловеров.
Нововведение Twitter
В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Да, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
При этом в Twitter разрешат скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.
Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.
Следует добавить, что недавно Илон Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой современному миру.
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