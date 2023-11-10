Илон Маск анонсировал обновление алгоритмов рекомендаций в Twitter — как будет работать соцсеть
Категория
Технологии
Дата публикации

Илон Маск анонсировал обновление алгоритмов рекомендаций в Twitter — как будет работать соцсеть

Twitter
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Источник:  Илон Маск

Предприниматель Илон Маск анонсировал обновления алгоритма рекомендаций постов в социальной сети Twitter.

Как будут работать алгоритмы рекомендаций в Twitter

В ближайшие несколько дней будет выпущено большое обновление алгоритма рекомендаций, сообщил Маск.

Он отметил, что обновление алгоритма Twitter поможет привлекать внимание к небольшим аккаунтам и сообщениям, не входящим в сеть друзей и фолловеров.

Как всегда, алгоритм будет открыт и будет постоянно совершенствоваться, – добавил он.

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Да, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

Следует добавить, что недавно Илон Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой современному миру.

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