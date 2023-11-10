Илон Маск анонсировал обновление алгоритмов рекомендаций в Twitter — как будет работать соцсеть

Как будут работать алгоритмы рекомендаций в Twitter

В ближайшие несколько дней будет выпущено большое обновление алгоритма рекомендаций, сообщил Маск. Поделиться

Он отметил, что обновление алгоритма Twitter поможет привлекать внимание к небольшим аккаунтам и сообщениям, не входящим в сеть друзей и фолловеров.

A major update to the recommendation algorithm is rolling out over the next few days.



This will help surface smaller accounts and posts outside of your friend-follows network.



As always, this will be made open source and undergo continuous improvement. — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2023

Как всегда, алгоритм будет открыт и будет постоянно совершенствоваться, – добавил он. Поделиться

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Да, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

Следует добавить, что недавно Илон Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой современному миру.