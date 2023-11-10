Ілон Маск анонсував оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter — як працюватиме соцмережа

Підприємець Ілон Маск анонсував велике оновлення алгоритму рекомендацій постів у соціальній мережі Twitter.
Як будуть працювати алгоритми рекомендацій у Twitter
Він зазначив, що оновлення алгоритму Twitter допоможе привертати увагу до невеликих акаунтів і повідомлень, які не входять до мережі друзів і фоловерів.
Нововведення Twitter
Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.
При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.
Крім цього, в соцмережі з'явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Але поки що послуга доступна лише для деяких користувачів.
Слід додати, що нещодавно Ілон Маск назвав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу.
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