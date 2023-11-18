Світові компанії призупиняють рекламу в Х після антисемітського твіта Маска. Він обіцяє піти в суд

Apple, Disney, ІBM та низка інших компаній призупинять рекламу на X (Twitter) через два дні після того, як його власник Ілон Маск висловив згоду з антисемітським дописом.

Великі компанії припиняють рекламу в Х

Згідно з повідомленнями ЗМІ , кіностудія Lionsgate, як і Warner Bros, Paramount, Sony Pictures і Comcast/NBCUniversal призупинить рекламу на X.

IBM зробила аналогічний крок напередодні ввечері. The New York Times повідомила, що Disney також призупинить витрати на платформу соціальних мереж.

Як зазначається, реклама Apple, яка також відмовилась від співпраці, показувалася поряд з твітами, які вихваляли Адольфа Гітлера та нацистів.

IBM, також один із найбільших рекламодавців X, оголосила про припинення реклами в X четвер. Компанія прийняла таке рішення у відповідь на звіт ліберального спостерігача Media Matters, в якому виявилося, що реклама IBM і Apple розміщується поруч з твітами з мовою ненависті. У відповідь Маск назвав Media Matters «злою організацією».

У відповідь на дії компаній Маск заявив, що Х подає «термоядерний» позов до суду проти всіх організацій, які виступили проти його соцмережі

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

Що відомо про антисемітський твіт Ілона Маска

Мільярдер, генеральний директор Tesla і SpaceX 15 листопада погодився з твітом, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, зазначивши, що той є «справжньою правдою».

Білий дім засудив заяви Маска, назвавши їх "огидними". Коаліція з понад 150 рабинів закликала Apple, Disney, Amazon, Oracle та інших припинити рекламу в соціальній мережі у відповідь на твіти Маска.

Лінда Яккаріно, генеральна директорка X і колишня керівниця відділу продажів реклами в NBC Universal, спробувала врятувати ситуацію, написавши:

Точка зору X завжди була дуже чіткою, що дискримінація з боку всіх повинна ПРИПИНИТИСЯ за всіма напрямками. Поширити

Однак вона не використовувала ім'я Маска і не згадувала його твіти.