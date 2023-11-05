Маск презентував чат-бот Grok на основі ШІ. Як він працює

Ілон Маск показав свій перший чат-бот Grok для користувачів X Premium. За його словами, головна перевага Grok — доступ до даних X у реальному часі.

Що відомо про чат-бот Grok

Компанія мільярдера Ілона Маска з розробки штучного інтелекту xAI презентувала чат-бот Grok, який схожий на подібні моделі генерування тексту, наприклад, ChatGPT від OpenAI чи Bard від техногіганта Google.

Маск повідомив, що всі передплатники нещодавно запущеного плану X Premium Plus, який коштує 16 доларів США на місяць за доступ до соцмережі X без реклами, отримають доступ до Grok, «щойно він закінчить ранню бета-версію».

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Коли вийде рання бета-версія моделі, вона стане доступною для всіх передплатників X Premium+, — написав Маск. Поширити

За його словами, головна перевага Grok — доступ до даних X у реальному часі. Він додав, що Grok також «полюбляє сарказм» і матиме «трохи гумору» у своїх відповідях.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Маск зазначив, що новий штучний інтелект «у деяких важливих аспектах є найкращим із тих, що зараз існують».

До слова, слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається у його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують в технічних колах, щоб вказати на глибоке розуміння.

Meta створила чатбот-персонажів

Meta AI – це новий помічник genAI, який охоплюватиме різноманітні ресурси компанії, включаючи WhatsApp, Messenger, Instagram (і незабаром з’явиться на смарт-окулярах Ray-Ban Meta та Quest 3).

Користувач зможе взаємодіяти з ним за допомогою підказок природною мовою.

Штучний інтелект побудований на користувацькій моделі, отриманій від Meta LLaMA 2 LLM, і отримуватиме інформацію в реальному часі з Інтернету за допомогою Microsoft Bing.

Більше того, компанія також розробляє 28 «персонажів» чат-ботів, призначених для вирішення конкретних нішевих інтересів, чи то конкретні види спорту чи засоби масової інформації.

Ці особистості будуть озвучені різноманітними сучасними інфлюенсерами та знаменитостями:

Чарлі Д'Амеліо в ролі Коко, любительки танців

Кендалл Дженнер у ролі Біллі, вірної компаньйонки

MrBeast у ролі Зака, старшого брата

Наомі Осака в ролі Таміки, одержимої аніме Сейлор Сенші

Періс Хілтон у ролі Ембер, детектива з розгадки злочинів

Снуп Дог у ролі майстра підземелля.

Також в Instagram, Facebook, WhatsApp і Messenger з'явиться можливість створювати власні індивідуальні стікери. Користувачі опишуть їх словами, а ШІ їх створить.