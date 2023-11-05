Маск презентував чат-бот Grok на основі ШІ. Як він працює

Ілон Маск показав свій перший чат-бот Grok для користувачів X Premium. За його словами, головна перевага Grok — доступ до даних X у реальному часі.
Що відомо про чат-бот Grok
Компанія мільярдера Ілона Маска з розробки штучного інтелекту xAI презентувала чат-бот Grok, який схожий на подібні моделі генерування тексту, наприклад, ChatGPT від OpenAI чи Bard від техногіганта Google.
Маск повідомив, що всі передплатники нещодавно запущеного плану X Premium Plus, який коштує 16 доларів США на місяць за доступ до соцмережі X без реклами, отримають доступ до Grok, «щойно він закінчить ранню бета-версію».
За його словами, головна перевага Grok — доступ до даних X у реальному часі. Він додав, що Grok також «полюбляє сарказм» і матиме «трохи гумору» у своїх відповідях.
Маск зазначив, що новий штучний інтелект «у деяких важливих аспектах є найкращим із тих, що зараз існують».
До слова, слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається у його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують в технічних колах, щоб вказати на глибоке розуміння.
Meta створила чатбот-персонажів
Meta AI – це новий помічник genAI, який охоплюватиме різноманітні ресурси компанії, включаючи WhatsApp, Messenger, Instagram (і незабаром з’явиться на смарт-окулярах Ray-Ban Meta та Quest 3).
Користувач зможе взаємодіяти з ним за допомогою підказок природною мовою.
Штучний інтелект побудований на користувацькій моделі, отриманій від Meta LLaMA 2 LLM, і отримуватиме інформацію в реальному часі з Інтернету за допомогою Microsoft Bing.
Більше того, компанія також розробляє 28 «персонажів» чат-ботів, призначених для вирішення конкретних нішевих інтересів, чи то конкретні види спорту чи засоби масової інформації.
Ці особистості будуть озвучені різноманітними сучасними інфлюенсерами та знаменитостями:
Чарлі Д'Амеліо в ролі Коко, любительки танців
Кендалл Дженнер у ролі Біллі, вірної компаньйонки
MrBeast у ролі Зака, старшого брата
Наомі Осака в ролі Таміки, одержимої аніме Сейлор Сенші
Періс Хілтон у ролі Ембер, детектива з розгадки злочинів
Снуп Дог у ролі майстра підземелля.
Також в Instagram, Facebook, WhatsApp і Messenger з'явиться можливість створювати власні індивідуальні стікери. Користувачі опишуть їх словами, а ШІ їх створить.
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