Маск представил чат-бот Grok на основе ИИ. Как он работает

Илон Маск показал свой первый чат-бот Grok для пользователей X Premium. По его словам, главное преимущество Grok – доступ к данным X в реальном времени.

Что известно о чат-боте Grok

Компания миллиардера Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI презентовала чат-бот Grok, похожий на подобные модели генерирования текста, например, ChatGPT от OpenAI или Bard от техногиганта Google.

Маск сообщил, что все подписчики недавно запущенного плана X Premium Plus, который стоит 16 долларов США в месяц за доступ к соцсети X без рекламы, получат доступ к Grok, «как только он закончит раннюю бета-версию».

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Когда выйдет ранняя бета-версия модели, она станет доступна всем подписчикам X Premium+, — написал Маск. Поделиться

По его словам, главное преимущество Grok – доступ к данным X в реальном времени. Он добавил, что Grok также «любит сарказм» и будет иметь «немного юмора» в своих ответах.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Маск отметил, что новый искусственный интеллект «в некоторых важных аспектах является лучшим из существующих сейчас».

К слову, слово Grok придумал писатель-фантаст Роберт А. Хайнлайн еще в 1961 году. Оно встречается в его романе «Чужаков на чужой земле». Сейчас этот термин используется в технических кругах, чтобы указать на глубокое понимание.

Meta создала чатбот-персонажей

Meta AI – новый помощник genAI, который будет охватывать разнообразные ресурсы компании, включая WhatsApp, Messenger, Instagram (и вскоре появится на смарт-очках Ray-Ban Meta и Quest 3).

Пользователь сможет взаимодействовать с ним с помощью подсказок на естественном языке.

Искусственный интеллект построен на пользовательской модели, полученной от Meta LLaMA 2 LLM, и будет получать информацию в реальном времени из Интернета с помощью Microsoft Bing.

Более того, компания также разрабатывает 28 «персонажей» чат-ботов, предназначенных для решения конкретных нишевых интересов, будь то конкретные виды спорта или средства массовой информации.

Эти личности будут озвучены разнообразными современными инфлюэнсерами и знаменитостями:

Чарли Д'Амелио в роли Коко, любительницы танцев

Кендалл Дженнер в роли Билли, верной компаньонки

MrBeast в роли Зака, старшего брата

Наоми Осака в роли Тамики, одержимой аниме Сейлор Сэнши

Пэрис Хилтон в роли Эмбер, детектива по разгадке преступлений

Снуп Дог в качестве профессионалы подземелья.

Также у Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger появится возможность создавать собственные индивидуальные стикеры. Пользователи опишут их словами, а ИИ их создаст.