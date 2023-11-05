Маск представил чат-бот Grok на основе ИИ. Как он работает

Илон Маск показал свой первый чат-бот Grok для пользователей X Premium. По его словам, главное преимущество Grok – доступ к данным X в реальном времени.
Что известно о чат-боте Grok
Компания миллиардера Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI презентовала чат-бот Grok, похожий на подобные модели генерирования текста, например, ChatGPT от OpenAI или Bard от техногиганта Google.
Маск сообщил, что все подписчики недавно запущенного плана X Premium Plus, который стоит 16 долларов США в месяц за доступ к соцсети X без рекламы, получат доступ к Grok, «как только он закончит раннюю бета-версию».
По его словам, главное преимущество Grok – доступ к данным X в реальном времени. Он добавил, что Grok также «любит сарказм» и будет иметь «немного юмора» в своих ответах.
Маск отметил, что новый искусственный интеллект «в некоторых важных аспектах является лучшим из существующих сейчас».
К слову, слово Grok придумал писатель-фантаст Роберт А. Хайнлайн еще в 1961 году. Оно встречается в его романе «Чужаков на чужой земле». Сейчас этот термин используется в технических кругах, чтобы указать на глубокое понимание.
Meta создала чатбот-персонажей
Meta AI – новый помощник genAI, который будет охватывать разнообразные ресурсы компании, включая WhatsApp, Messenger, Instagram (и вскоре появится на смарт-очках Ray-Ban Meta и Quest 3).
Пользователь сможет взаимодействовать с ним с помощью подсказок на естественном языке.
Искусственный интеллект построен на пользовательской модели, полученной от Meta LLaMA 2 LLM, и будет получать информацию в реальном времени из Интернета с помощью Microsoft Bing.
Более того, компания также разрабатывает 28 «персонажей» чат-ботов, предназначенных для решения конкретных нишевых интересов, будь то конкретные виды спорта или средства массовой информации.
Эти личности будут озвучены разнообразными современными инфлюэнсерами и знаменитостями:
Чарли Д'Амелио в роли Коко, любительницы танцев
Кендалл Дженнер в роли Билли, верной компаньонки
MrBeast в роли Зака, старшего брата
Наоми Осака в роли Тамики, одержимой аниме Сейлор Сэнши
Пэрис Хилтон в роли Эмбер, детектива по разгадке преступлений
Снуп Дог в качестве профессионалы подземелья.
Также у Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger появится возможность создавать собственные индивидуальные стикеры. Пользователи опишут их словами, а ИИ их создаст.
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