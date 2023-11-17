У Білому домі засудили Маска за підтримку антисемітських заяв
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У Білому домі засудили Маска за підтримку антисемітських заяв

Ілон Маск
Джерело:  CNBC

Представники Білого дому виступили із різкою критикою на адресу американського мільярдера Ілона Маска через його підтримку антисемітських висловлювань. 

Що відомо про реакцію Білого дому на скандальні антисемітські витівки Маска

Представники адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що підтримка антисимітських висловлювань Маском ставить під загрозу безпеку єврейських громад на території США.

Критика Білого дому прозвучала у відповідь на ряд скандальних коментарів Маска в Інтернеті, в тому числі на його згоду з постом, в якому єврейське співтовариство звинувачується в розпалюванні "діалектичної ненависті" до білих людей.

Неприйнятно повторювати огидну брехню, що стоїть за найбільш фатальним актом антисемітизму в американській історії, в будь-який час, не кажучи вже про місяць після самого смертоносного дня для єврейського народу з часів Голокосту, - зазначив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Білий дім вважає, що повідомлення Маска особливо шкідливі на тлі сплеску антисемітських інцидентів, що послідували за масовим вбивством ХАМАСом 1200 ізраїльтян 7 жовтня і вторгненням Ізраїлю в сектор Гази.

Що відомо про антисемітський скандал навколо Маска

Маск звинуватив єврейських активістів у нападках на його бізнес. Зокрема, він вважає, що Антидефамаційна Ліга (організація, що бореться проти антисемітизму) чинить тиск на рекламодавців, що призвело до падіння доходів його соцмережі.

Він також підтримав антисемітський твіт про те, що єврейські громади розпалюють "ненависть до білих", заявивши в коментарі до посту, що це "абсолютна правда".

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