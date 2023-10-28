Ілон Маск продовжує пророкувати поразку Заходу у війні в Україні — WSJ

Американський мільярдер та власник компаній SpaceX, Tesla і соцмережі X Ілон Маск схиляється до найгірших для Заходу сценаріїв розв'язаної Росією війни проти України.
Чому Маск песимістично розглядає сценарій протистояння Росії в Україні
Журналісти видання зазначають, що зацикленність бізнесмена на найгірших сценаріях є головним недоліком його оптимістичної натури.
У матеріалі видання зазначається, що наразі Маск виглядає схвильованим через цілу низку глобальних питань, серед яких ціклічні потрясіння сфери бізнесу, а також екзестенційні проблеми.
Він висловлює також глибоку стурбованість з приводу конфлікту в Україні.
Бізнесмена за його допомогу українським військовим часто хвалили, однак почали критикувати після низки критичних висловлювань і прогнозування поразки у протистоянні з Росією.
Зокрема, він заявлял, що Крим, нібито, по праву належить Росії.
Він викликав подальші докори після того, як відмовився активувати систему супутникового зв'язку SpaceX Starlink в окупованому Росією Криму для допомоги в запланованій атаці.
Він сказав, що стурбований тим, що активація Starlink ще більше розпалить конфлікт.
Маск пророкує поразку нинішньої зовнішньої політики США
Бізнесмен виступає із закликами до миру і заявляє, що нинішня політика Вашингтона є більше зблизить Москву та Пекін у той час, як військовий конфлікт в Ізраїлі ризикує перерости у масштабну регіональну війну.
Він попередив, що багато людей переоцінюють військову силу США за таким сценарієм.
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