Илон Маск продолжает прогнозировать поражение Запада в войне в Украине — WSJ

Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск склоняется к худшим для Запада сценариям развязанной Россией войны против Украины.
Почему Маск пессимистично рассматривает сценарий противостояния России в Украине.
Журналисты издания отмечают, что зацикленность бизнесмена на худших сценариях является главным недостатком его оптимистической натуры.
В материале издания отмечается, что в настоящее время Маска выглядит взволнованной из-за целого ряда глобальных вопросов, среди которых циклические потрясения сферы бизнеса, а также экзестенциальные проблемы.
Он выражает также глубокую обеспокоенность по поводу конфликта в Украине.
Бизнесмена за его помощь украинским военным часто хвалили, однако начали критиковать после ряда критических высказываний и прогнозирования поражения в противостоянии с Россией.
В частности, он заявлял, что Крым якобы по праву принадлежит России.
Он вызвал дальнейшие упреки после того, как отказался активировать систему спутниковой связи SpaceX Starlink в оккупированном Россией Крыму для помощи в запланированной атаке.
Он сказал, что обеспокоен тем, что активация Starlink еще больше разожжет конфликт.
Маск предсказывает поражение нынешней внешней политики США
Бизнесмен выступает с призывами к миру и заявляет, что нынешняя политика Вашингтона больше сблизит Москву и Пекин в то время, как военный конфликт в Израиле рискует перерасти в масштабную региональную войну.
Он предупредил, что многие переоценивают военную силу США по такому сценарию.
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