Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск склоняется к худшим для Запада сценариям развязанной Россией войны против Украины.

Почему Маск пессимистично рассматривает сценарий противостояния России в Украине.

Журналисты издания отмечают, что зацикленность бизнесмена на худших сценариях является главным недостатком его оптимистической натуры.

В материале издания отмечается, что в настоящее время Маска выглядит взволнованной из-за целого ряда глобальных вопросов, среди которых циклические потрясения сферы бизнеса, а также экзестенциальные проблемы.

Я думаю, что мы как лунатики приближаемся к Третьей мировой войне, – заявил Маск в недавнем комментарии. Поделиться

Он выражает также глубокую обеспокоенность по поводу конфликта в Украине.

Бизнесмена за его помощь украинским военным часто хвалили, однако начали критиковать после ряда критических высказываний и прогнозирования поражения в противостоянии с Россией.

В частности, он заявлял, что Крым якобы по праву принадлежит России.

Он вызвал дальнейшие упреки после того, как отказался активировать систему спутниковой связи SpaceX Starlink в оккупированном Россией Крыму для помощи в запланированной атаке.

Он сказал, что обеспокоен тем, что активация Starlink еще больше разожжет конфликт.

Я думаю, что если бы в результате украинских атак удалось потопить российский флот, это походило бы на мини-Перл-Харбор и привело бы к серьезной эскалации, - заявил Маск. Поделиться

Маск предсказывает поражение нынешней внешней политики США

Бизнесмен выступает с призывами к миру и заявляет, что нынешняя политика Вашингтона больше сблизит Москву и Пекин в то время, как военный конфликт в Израиле рискует перерасти в масштабную региональную войну.

Он предупредил, что многие переоценивают военную силу США по такому сценарию.