Сервис знакомств и цифровой банк. Маск задумал масштабные преобразования в соцсети X

Компания миллиардера намерена ввести больше платных функций в социальную сеть Х, что позволит расширить количество тарифов для подписок.

Маск продолжает менять бывший Twitter

Илон Маск намерена превратить социальную сеть Twitter в сервис знакомств, а также в цифровой банк.

Об этом сообщает Business Insider.

Таким образом, компания миллиардер намерена внедрить больше платных функций в социальную сеть, что позволит расширить количество тарифов для подписок.

Несколько дней назад в формате видеоконференции состоялось собрание с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. В ходе встречи бизнесмен заявил, что Twitter в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Маск пока не раскрыл подробности своего плана трансформации, однако прокомментировал интеграцию сервиса знакомств, подчеркнув, что его наличие будет зависеть от спроса пользователей программы.

По данным издания, Маск также работает над созданием новостной службы под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.

Нововведения в Twitter

В последнее время в социальной сети появилось много новшеств. Да, в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Кроме этого, в соцсети Twitter появилась функция аудио- и видеозвонков. Однако услуга доступна только для некоторых пользователей. Кроме того, в настройках программы появился переключатель, позволяющий разрешить аудио- и видеозвонки и выбрать, с кем пользователь хочет общаться.