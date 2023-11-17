В Белом доме осудили Маска за поддержку антисемитских заявлений

Представители Белого дома выступили с резкой критикой в адрес американского миллиардера Илона Маска из-за его поддержки антисемитских высказываний.

Что известно о реакции Белого дома на скандальные антисемитские выходки Маска

Представители администрации президента США Джо Байдена отметили, что поддержка антисимитских высказываний Маском ставит под угрозу безопасность еврейских общин на территории США.

Критика Белого дома прозвучала в ответ на ряд скандальных комментариев Маска в Интернете, в том числе его согласие с постом, в котором еврейское сообщество обвиняется в разжигании "диалектической ненависти" к белым людям.

Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым роковым актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста, - отметил представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Поделиться

Белый дом считает, что сообщения Маска особенно вредны на фоне всплеска антисемитских инцидентов, последовавших за массовым убийством ХАМАСом 1200 израильтян 7 октября и вторжением Израиля в сектор Газа.

Что известно об антисемитском скандале вокруг Маска

Маск обвинил еврейских активистов в нападках на его бизнес. В частности, он считает, что Антидефамационная Лига (борющаяся против антисемитизма организация) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

Он также поддержал антисемитский твит о том, что еврейские общины разжигают "ненависть к белым", заявив в комментарии к посту, что это "абсолютная правда".