СБУ відповіла на нову вимогу Ілона Маска до Володимира Зеленського

Нещодавно американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зажадав від українського лідера Володимира Зеленського пояснень щодо затримання у Харкові проросійського блогера Гонсало Ліру. Проте з коментарем з цього приводу вирішила виступити СБУ.

Що відомо про скандал навколо затримання Гонсало Ліру

Як виявилося, Ілона Маска обурив той факт, що в Україні затримали американського блогера Гонсало Ліру, який декілька років проживав в Харкові та публічно підтримував вторгнення РФ та російську владу, а солдатів РФ називав “героями та визволителями”.

Спочатку допис з обуреннями з цього приводу опублікував американський проросійський журналіст Такер Карлсон.

Останній звинуватив офіційний Київ у нібито "катуванні Гонсало Ліри". Карлсон поширював фейки про те, що блогера буцімто затримали через "критику президента України".

На цю брехню миттєво відреагував Ілон Маск, який заявив, що Україна має відпустити проросійського блогера, бо США відправили країні понад 100 мільярдів доларів.

Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема, - написав він. Поширити

An American citizen is in prison n Ukraine after we sent over a $100 billion?



Is there more to this story than simply criticizing Zelensky?



If that’s all it is, then we have serious problem here. — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2023

Ба більше, Маск навіть встиг наскаржитися на Зеленського президенту США Джо Байдену.

СБУ відреагувала на докори Ілона Маска та критику Зеленського

Служба безпеки України звернула увагу американського мільярдера на те, що Гонсало Ліра систематично виправдовував російську агресію в Україні й поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах.

У своїх відео він визнавав правомірною агресію Росії в Україні, заперечував воєнні злочини, а також стверджував, що нібито ЗСУ обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує неонацистський режим, – заявили в СБУ. Поширити

Українська спецслужба також нагадала Ілону Маску про те, що така діяльність є кримінальним правопорушенням.

Окрім того, наголошується, що блогер перебуває під вартою у Харківському слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчено, а розгляд справи у суді призначено на 12 і 21 грудня 2023 року.