На тлі антисемітського скандалу. Маск приїхав до Ізраїлю
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На тлі антисемітського скандалу. Маск приїхав до Ізраїлю

Маск у Ізраїлі
Джерело:  The Times of Israel

27 листопада мільярдер Ілон Маск прибув до Ізраїлю. Напередодні Маска звинуватили у поширенні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X. 

Маск завітав до Ізраїлю

27 листопада американський бізнесмен і власник соціальної мережі Х Ілон Маск, якого звинувачують в антисемітизмі, прибув до Ізраїлю і зустрівся з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Так, Нетаньяху провів Маску екскурсію по ізраїльському кібуцу Кфар-Аза, спустошеному під час нападу ХАМАС 7 жовтня, коли терористи увірвалися в громаду, вбиваючи цілі родини і викрадаючи десятки мирних жителів до Гази.

Маск вислухав розповіді лідера місцевої ради та представника відділу прессекретаря ЦАХАЛ про масові вбивства в кібуці.

Американському мільярдеру також розповіли історію 4-річної ізраїльсько-американської дитини Авігайл Ідан, яку викрали в Газу та звільнили вчора в рамках угоди про захоплення заручників.

Під час поїздки в Ізраїль бізнесмен зустрінеться з громадянами, чиїх родичів утримував ХАМАС у полоні в Газі.

Також очікується зустріч із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, під час якої лідер країни підкреслить необхідність вжиття заходів для протидії зростанню антисемітизму в інтернеті.

Візит Маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, яких, за словами Ізраїлю, утримував ХАМАС, повернулися до країни.

Маск і антисемітизм

Нещодавно Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі.

Після цього повідомлялося, що соціальна мережа Х (раніше Twitter) може втратити 75 млн дол доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань бізнесмена і власника мережі Ілона Маска.

Водночас сам бізнесмен заявив, що частину доходів від соціальної мережі планує направити на гуманітарну допомогу до лікарень Ізраїлю.

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