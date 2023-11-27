На фоне антисемитского скандала. Маск приехал в Израиль

27 ноября миллиардер Илон Маск прибыл в Израиль. Накануне Маска обвинили в распространении антиеврейской ненависти в его социальной сети X.

Маск посетил Израиль

27 ноября американский бизнесмен и владелец социальной сети Х Илон Маск, обвиняемый в антисемитизме, прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Так, Нетаньяху провел Маску экскурсию по израильскому кибуцу Кфар-Аза, опустошенному во время нападения ХАМАС 7 октября, когда террористы ворвались в общину, убивая целые семьи и похищая десятки мирных жителей в Газу.

Маск выслушал рассказы лидера местного совета и представителя отдела пресс-секретаря ЦАХАЛ о массовых убийствах в кибуце.

Американскому миллиардеру также рассказали историю 4-летнего израильско-американского ребенка Авигайла Идана, которую похитили у Газы и освободили вчера в рамках соглашения о захвате заложников.

Во время поездки в Израиль бизнесмен встретится с гражданами, чьих родственников удерживал ХАМАС в плену в Газе.

Также ожидается встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которой лидер страны подчеркнет необходимость принятия мер по противодействию росту антисемитизма в интернете.

Визит Маска совпадает с четырехдневным перемирием в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС в Газе, в ходе которого 40 из 240 заложников, которых, по словам Израиля, удерживал ХАМАС, вернулись в страну.

Маск и антисемитизм

Недавно Белый дом обвинил Илона Маска в распространении "отвратительной лжи" о евреях после того, как владелец компании X одобрительно отреагировал на антисемитский пост на платформе.

После этого сообщалось, что социальная сеть Х (ранее Twitter) может потерять 75 млн долл. дохода от рекламы к концу 2023 года, поскольку десятки крупных брендов приостановили свои маркетинговые кампании после высказываний бизнесмена и владельца сети Илона Маска.

В то же время, сам бизнесмен заявил, что часть доходов от социальной сети планирует направить на гуманитарную помощь в больницы Израиля.