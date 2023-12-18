У Запоріжжі затримали коригувальника ракетного удару РФ по багатоповерхівці — відео

У Запоріжжі викрили коригувальника, який навів російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста 18 жовтня. Тоді загинуло 5 людей, ще 5 – отримали важкі поранення.

Затримано коригувальника ракетного удару по Запоріжжю

СБУ зазначає, що затриманий - місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

У середині жовтня 2023 року його завербувала ФСБ для проведення підривної діяльності у місті.

Затриманий обрав собі псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат у месенджері. Там він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

Група розвідувала місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.

Який строк загрожує коригувальнику ракетних ударів

У СБУ зазначають, що під час обшуків знайшли в помешканнях затриманого агента ФСБ та його поплічників вогнепальну зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігурантів виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

«Палестинцю» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Йому загрожує довічне ув’язнення.