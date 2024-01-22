Армия РФ обстреляла Краматорск. Погиб гражданский

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, а его дочь была ранена.

Что известно об обстреле РФ по Краматорску

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 1 человек погиб и 1 ранен в результате утреннего удара по Краматорску.

Как добавил глава ОВА, россияне обстреляли город около 9:25.

Тип используемого оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь, - добавил Филашкин. Поделиться

Филашкин подчеркнул, что даже относительно удаленные от фронта города Донбасса остаются опасными, он призвал жителей эвакуироваться.

Обстрелы Россией Краматорска

Утром 22 января в Краматорске раздался взрыв. Как выяснилось, оккупанты устояли очередной ракетный удар по городу. В результате Соцгородок остался без света, также разрушено админздание.

Также 27 июня 2023 года Россия атаковала прифронтовый Краматорск. Ракета попала в гражданское кафе "Ria Lounge". 13 человек погибли, еще более полусотни были ранены.

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар.

Для выполнения враждебного указания агент игру совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.