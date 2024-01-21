Армія РФ обстріляла Курахове з РСЗВ. Є загиблий і поранений

21 січня російським ударом з систем РСЗВ по Кураховому на Донеччині пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вбито 31-річного чоловіка, поранено ще одного місцевого жителя.

РФ масовано обстріляла з “Градів” Курахове на Донеччині

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Донецьку область, зокрема, місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з "Градів" – поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один – отримав поранення, – повідомив він. Поширити

За його словами, ударом з “Градів” пошкоджено дитячий садок і приватні будинки, сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Філашкін додав, що точні наслідки атаки встановлюються.

Армія РФ масштабно обстріляла Селидове та Курахове

Російські військові обстріляли Селидове та Курахове Донецької області. В результаті ворожої атаки постраждало майже 20 людей, також є загиблі.

Про це повідомляє Поліція Донецької області у Telegram.

У Селидовому постраждали 14 людей, з них двоє загинули. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівля, – повідомили правоохоронці. Поширити

За даними правоохоронців, у Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал.

Постраждали 5 осіб – їм екстрено надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Крім того, пошкоджено адмінбудівлі та критичну інфраструктуру, – пояснили в поліції. Поширити

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та всі профільні служби.