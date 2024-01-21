Армія РФ обстріляла Курахове з РСЗВ. Є загиблий і поранений

21 січня російським ударом з систем РСЗВ по Кураховому на Донеччині пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вбито 31-річного чоловіка, поранено ще одного місцевого жителя.
РФ масовано обстріляла з “Градів” Курахове на Донеччині
Російські загарбники в черговий раз обстріляли Донецьку область, зокрема, місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
За його словами, ударом з “Градів” пошкоджено дитячий садок і приватні будинки, сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Філашкін додав, що точні наслідки атаки встановлюються.
Армія РФ масштабно обстріляла Селидове та Курахове
Російські військові обстріляли Селидове та Курахове Донецької області. В результаті ворожої атаки постраждало майже 20 людей, також є загиблі.
Про це повідомляє Поліція Донецької області у Telegram.
За даними правоохоронців, у Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал.
На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та всі профільні служби.
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