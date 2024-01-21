Армия РФ обстреляла Курахово из РСЗО. Есть погибший и раненый

21 января российским ударом из систем РСЗО по Курахово в Донецкой области поврежден детсад и несколько частных домов, начался пожар, который спасатели уже потушили. Убит 31-летний мужчина, ранен еще один местный житель.
РФ массированно обстреляла из "Градов" Курахово в Донецкой области
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Донецкую область, в частности, город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
По его словам, ударом из "Градов" поврежден детский сад и частные дома, произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Филашкин добавил, что точные последствия атаки устанавливаются.
Армия РФ масштабно обстреляла Селидово и Курахово
Российские военные обстреляли Селидово и Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали почти 20 человек, также есть погибшие.
Об этом сообщает полиция Донецкой области в Telegram.
По данным правоохранителей, в Курахово оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.
На местах атак работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и все профильные службы.
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