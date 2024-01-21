Армия РФ обстреляла Курахово из РСЗО. Есть погибший и раненый

21 января российским ударом из систем РСЗО по Курахово в Донецкой области поврежден детсад и несколько частных домов, начался пожар, который спасатели уже потушили. Убит 31-летний мужчина, ранен еще один местный житель.

РФ массированно обстреляла из "Градов" Курахово в Донецкой области

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Донецкую область, в частности, город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Сегодня днем россияне обстреляли город из "Градов" – попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, еще один получил ранения, – сообщил он. Поделиться

По его словам, ударом из "Градов" поврежден детский сад и частные дома, произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Филашкин добавил, что точные последствия атаки устанавливаются.

Армия РФ масштабно обстреляла Селидово и Курахово

Российские военные обстреляли Селидово и Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали почти 20 человек, также есть погибшие.

Об этом сообщает полиция Донецкой области в Telegram.

В Селидово пострадали 14 человек, из них двое погибли. Разрушения получили 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, общежитие, админздание, – сообщили правоохранители. Поделиться

По данным правоохранителей, в Курахово оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.

Пострадали 5 человек – им экстренно предоставили медицинскую помощь. Пока их жизни ничего не угрожает. Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура, – пояснили в полиции. Поделиться

На местах атак работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и все профильные службы.