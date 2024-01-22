Армия РФ обстреляла Краматорск. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Краматорск. Есть погибший и раненые

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Источник:  Донецька облдержадміністація

Российские захватчики утром обстреляли Краматорск Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, два человека ранены

Армия РФ обстреляла Краматорск

Россияне обстреляли город около 9:25, тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь, - заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Филашкин подчеркнул, что даже относительно удаленные от фронта города Донбасса остаются опасными, он призвал жителей эвакуироваться.

Глава ОВА сообщил, что количество раненых возросло до двух, они получили необходимую медицинскую помощь.

Известно, что враг выпустил по городу осколочно-фугасную ракету "Искандер". Повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной инфраструктуры.

Обстрелы Россией Краматорска

Утром 22 января в Краматорске раздался взрыв. Как выяснилось, оккупанты устояли очередной ракетный удар по городу. В результате Соцгородок остался без света, также разрушено админздание.

Также 27 июня 2023 года Россия атаковала прифронтовый Краматорск. Ракета попала в гражданское кафе "Ria Lounge". 13 человек погибли, еще более полусотни были ранены.

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар.

Для выполнения враждебного указания агент игру совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.

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