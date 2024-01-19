Сознательное энергопотребление и энергоэффективные меры могут помочь обеспечить надлежащее функционирование украинской энергосистемы

Как сознательное энергопотребление и энергоэффективные меры могут помочь энергетической безопасности Украины с редакцией online.ua в своем эссе поделилась София Живогляд, победительница конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, проведенном USAID Проектом энергетической безопасности (ПЭБ).

Энергетическая безопасность Украины определяет не только экономическое развитие страны, но и ее национальную безопасность, независимость и судьбу миллионов граждан. В этом эссе я хочу поделиться своим мнением о важности укрепления энергетической безопасности для Украины и для меня лично.

Укрепление энергетической безопасности Украины позволит нам снизить нашу зависимость от импорта энергоносителей и минимизировать политические риски. Энергетическая безопасность — залог стабильности и экономического развития, что важно для улучшения качества жизни граждан.

Лично для меня энергетическая безопасность имеет огромное значение. Моя семья из Энергодара, города, который сейчас находится под оккупацией России.

Энергодар известен крупнейшей в Европе атомной станцией. Мой отец проработал на этой станции 22 года. Моя семья знает, как важно обеспечивать защиту и надежность энергетических объектов.

В настоящее время станция находится под контролем оккупационных войск. Обидно, что этот и другие энергетические объекты могут использоваться в качестве инструментов воздействия, а использование мирного атома не по назначению может привести к экологической катастрофе.

Укрепление энергетической безопасности означает, что у меня и моих сверстников будет возможность получать качественное образование, развивать свои таланты и реализовывать свой потенциал в нашей стране.

Я верю, что поддержка инициатив по развитию возобновляемых источников энергии, продвижение инноваций и активное участие в общественных обсуждениях по энергетической политике будет способствовать усилению энергетической безопасности.

Укрепление энергетической безопасности Украины — не только задача правительства или государственных энергетических компаний, это касается каждого гражданина, поскольку важно стабилизировать и обезопасить работу энергетической системы для настоящего и будущего.

Персональная ответственность состоит в том, чтобы сознательно потреблять энергию и принимать надлежащие энергоэффективные меры дома, в школе, на работе, чтобы помочь украинской энергосистеме функционировать несмотря на войну.