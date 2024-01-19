Свідоме енергоспоживання й енергоефективні заходи можуть допомогти забезпечити належне функціонування української енергосистеми

Як свідоме енергоспоживання й енергоефективні заходи можуть допомогти енергетичній безпеці України з редакцією online.ua у своєму есе поділилась Софія Живогляд, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Енергетична безпека України визначає не лише економічний розвиток країни, але і її національну безпеку, незалежніcть і долю мільйонів громадян. У цьому есе, я хочу поділитися своєю думкою щодо важливості зміцнення енергетичної безпеки для України та для мене особисто.

Зміцнення енергетичної безпеки України дозволить нам зменшити нашу залежність від імпорту енергоносіїв та мінімізувати політичні ризики. Енергетична безпека — запорука стабільності та економічного розвитку, що важливо для покращення якості життя громадян.

Особисто для мене енергетична безпека має велике значення. Моя сім’я з Енергодару, міста, яке зараз перебуває під окупацією Росії.

Енергодар відомий найбільшою у Європі атомною станцією. Мій батько пропрацював на цій станції 22 роки. Моя сім’я знає, наскільки важливо забезпечувати захист і надійність енергетичних об’єктів.

Нині станція перебуває під контролем окупаційних військ. Прикро, що цей та інші енергетичні об’єкти можуть використовуватись як інструменти впливу, а використання мирного атому не за призначенням може призвести до екологічної катастрофи.

Зміцнення енергетичної безпеки означає, що я та мої однолітки матимемо можливість здобувати якісну освіту, розвивати свої таланти та реалізовувати свій потенціал у нашій країні.

Я вірю, що, підтримка ініціатив з розвитку відновлювальних джерел енергії, просування інновацій та активна участь у громадських обговореннях щодо енергетичної політики сприятиме посиленню енергетичної безпеки.

Зміцнення енергетичної безпеки України — це не лише завдання уряду чи державних енергетичних компаній, це стосується кожного громадянина, оскільки важливо стабілізувати та убезпечити роботу енергетичної системи для сьогодення та майбутнього.

Персональна відповідальність полягає в тому, щоб свідомо споживати енергію і вживати належних енергоефективних заходів вдома, у школі, на роботі, щоб допомогти українській енергосистемі функціонувати попри війну.