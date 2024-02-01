Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранені

Протягом минулої доби росіяни випустили по Херсону та області понад півтори сотні снарядів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На жаль, не минулося без постраждалих.

Армія РФ обстріляла Херсонщину

За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди, — повідомив Прокудін. Поширити

Зокрема, у Бериславському районі ворог влучив по навчальних закладах та дитячому садку. Безпосередньо у Херсоні росіяни вдарили по гуртожитку та підприємству.

Через російську агресію шість людей дістали поранення, — додав Прокудін. Поширити

Що відомо про обстріл РФ Берислава

31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли військові РФ скинули на них два вибухові предмети.

Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

За інформацією у Telegram Херсонської обласної прокуратури, атака російської армії відбулась близько 13:25. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.