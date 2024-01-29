Військові РФ ловлять чоловіків на Херсонщині та змушують воювати — ОК "Південь"
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ ловлять чоловіків на Херсонщині та змушують воювати — ОК "Південь"

Армія РФ
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Джерело:  online.ua

На окупованих територіях Херсонської області військові злочинці армії РФ ловлять чоловіків призовного віку та примусово мобілізують на війну проти України. 

Що відомо про ситуацію на півдні України

За словами речниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму військові злочинці з армії РФ шукають представників українського підпілля, готуються до так званих “виборів” президента РФ і проводять приховану мобілізацію за рахунок чоловіків, яких ловлять на в'їзді та виїзді з Херсонщини у бік Криму.

Вона припустила, щодо потужної “бавовни” у Бердянську, яка сталась 28 січня, можуть бути причетні українські партизани.

Рух опору працює в дуже складних умовах — в умовах постійного тиску з боку окупантів, які вишукують тих, хто дотичний до цієї бойової роботи, в тому числі. Тому кожного разу, коли є інформація про проведення якихось дій, треба вичекати певний час, коли зможемо говорити й давати підтвердження або спростовувати інформацію, яка потужне вкидається в інформаційний простір, — пояснює Гуменюк.

За її словами, українські військові враховують умови розв’язаної Кремлем гібридної війни і ніколи не оприлюднюють терміново таку інформацію.

І під час навіть якихось відповідних "квіток бавовни" на певному напрямку, необхідно переконатися, що це були не якісь шкідники, шкідливі зерна, спровоковані, або сфальсифіковані тими самим окупантами. А це дуже часто буває, оскільки наразі, напередодні виборів, до яких вони готуються, вони розгорнули дуже потужну інформаційну кампанію, — зазначає речниця ОК “Південь”.

Чи реальні погрози кремлівської пропаганди щодо наступу армії РФ на півдні України

Вона підкреслила, що наразі кремлівська пропаганда активно “вкидає” про нібито змогу окупаційної армії РФ розгорнути новий масштабний наступ у напрямку Херсона, а згодом і Миколаєва.

Гуменюк пояснює, що таким чином російські окупанти намагаються протиставити українських військових і жителів територій півдня України.

Речниця ОК “Південь” додала, що на окупованих територіях півдня України російські злочинці продовжуть проводити примусову паспортизацію, адже Кремль прагне імітувати “ефект підтримки” місцевого населення щодо проведення “виборів”.

Відповідно, розгорнуті додаткові пости у певних "точках" — на в'їзді/виїзді з Херсонської області у Крим та у зворотному напрямку.  Проводяться інші фільтраційні заходи, які спрямовані саме на те, щоб максимально виявляти людей. Тобто, українців, які не отримали російських паспортів та не отримали російське громадянство. Це — заходи прихованої мобілізації. Тому, що під час додаткових контрольних заходів, виявляються чоловіки призовного віку, які також беруться на облік і, в тому числі одразу переправляються для формування загонів так званої територіальної оборони кожного населеного пункту. Звідки потім чоловіки переходять фактично в ресурс підрозділів окупантів, які є на лівому березі, для поповнення після втрат, — зазначає Гуменюк.

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