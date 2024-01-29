Військові РФ ловлять чоловіків на Херсонщині та змушують воювати — ОК "Південь"

На окупованих територіях Херсонської області військові злочинці армії РФ ловлять чоловіків призовного віку та примусово мобілізують на війну проти України.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За словами речниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму військові злочинці з армії РФ шукають представників українського підпілля, готуються до так званих “виборів” президента РФ і проводять приховану мобілізацію за рахунок чоловіків, яких ловлять на в'їзді та виїзді з Херсонщини у бік Криму.
Вона припустила, щодо потужної “бавовни” у Бердянську, яка сталась 28 січня, можуть бути причетні українські партизани.
За її словами, українські військові враховують умови розв’язаної Кремлем гібридної війни і ніколи не оприлюднюють терміново таку інформацію.
Чи реальні погрози кремлівської пропаганди щодо наступу армії РФ на півдні України
Вона підкреслила, що наразі кремлівська пропаганда активно “вкидає” про нібито змогу окупаційної армії РФ розгорнути новий масштабний наступ у напрямку Херсона, а згодом і Миколаєва.
Гуменюк пояснює, що таким чином російські окупанти намагаються протиставити українських військових і жителів територій півдня України.
Речниця ОК “Південь” додала, що на окупованих територіях півдня України російські злочинці продовжуть проводити примусову паспортизацію, адже Кремль прагне імітувати “ефект підтримки” місцевого населення щодо проведення “виборів”.
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