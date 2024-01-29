Военные РФ ловят мужчин в Херсонской области и заставляют воевать — ОК "Юг"

На оккупированных территориях Херсонской области военные преступники армии РФ ловят мужчин призывного возраста и принудительно мобилизуют на войну против Украины.
Что известно о ситуации на юге Украины
По словам пресс-секретаря Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму военные преступники из армии РФ ищут представителей украинского подполья, готовятся к так называемым «выборам» президента РФ и проводят скрытую мобилизацию за счет мужчин, которых ловят на въезде и выезде из Херсона в сторону Крыма.
Она предположила, что относительно мощного "хлопка" в Бердянске, который произошел 28 января, могут быть причастны украинские партизаны.
По ее словам, украинские военные учитывают условия развязанной Кремлем гибридной войны и никогда не обнародуют срочно такую информацию.
Реальны ли угрозы кремлевской пропаганды относительно наступления армии РФ на юге Украины
Она подчеркнула, что кремлевская пропаганда активно "вбрасывает" о якобы возможности оккупационной армии РФ развернуть новое масштабное наступление в направлении Херсона, а впоследствии и Николаева.
Гуменюк объясняет, что таким образом российские оккупанты пытаются противопоставить украинских военных и территорий юга Украины.
Представитель ОК "Юг" добавила, что на оккупированных территориях юга Украины российские преступники продолжат проводить принудительную паспортизацию, ведь Кремль стремится имитировать "эффект поддержки" местного населения относительно проведения "выборов".
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