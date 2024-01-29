Военные РФ ловят мужчин в Херсонской области и заставляют воевать — ОК "Юг"
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ ловят мужчин в Херсонской области и заставляют воевать — ОК "Юг"

Военные армии РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На оккупированных территориях Херсонской области военные преступники армии РФ ловят мужчин призывного возраста и принудительно мобилизуют на войну против Украины.

Что известно о ситуации на юге Украины

По словам пресс-секретаря Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму военные преступники из армии РФ ищут представителей украинского подполья, готовятся к так называемым «выборам» президента РФ и проводят скрытую мобилизацию за счет мужчин, которых ловят на въезде и выезде из Херсона в сторону Крыма.

Она предположила, что относительно мощного "хлопка" в Бердянске, который произошел 28 января, могут быть причастны украинские партизаны.

Движение сопротивления работает в очень сложных условиях – в условиях постоянного давления со стороны окупантов, которые выискивают тех, кто причастен к этой боевой работе, в том числе. Поэтому каждый раз, когда есть информация о проведении каких-то действий, нужно выждать определенное время, когда сможем говорить и давать подтверждение или опровергать мощно вбрасываемую информацию в информационное пространство, - объясняет Гуменюк.

По ее словам, украинские военные учитывают условия развязанной Кремлем гибридной войны и никогда не обнародуют срочно такую информацию.

И во время даже каких-то соответствующих "цветков хлопка" на определенном направлении, необходимо убедиться, что это были не какие-то вредители, вредные зерна, спровоцированные или сфальсифицированные теми же оккупантами. А это очень часто бывает, поскольку накануне выборов, к которым они готовятся, они развернули очень мощную информационную кампанию, - отмечает спикер ОК “Юг”.

Реальны ли угрозы кремлевской пропаганды относительно наступления армии РФ на юге Украины

Она подчеркнула, что кремлевская пропаганда активно "вбрасывает" о якобы возможности оккупационной армии РФ развернуть новое масштабное наступление в направлении Херсона, а впоследствии и Николаева.

Гуменюк объясняет, что таким образом российские оккупанты пытаются противопоставить украинских военных и территорий юга Украины.

Представитель ОК "Юг" добавила, что на оккупированных территориях юга Украины российские преступники продолжат проводить принудительную паспортизацию, ведь Кремль стремится имитировать "эффект поддержки" местного населения относительно проведения "выборов".

Соответственно, развернуты дополнительные посты в определенных "точках" - на въезде/выезде из Херсонской области в Крым и обратно. Проводятся другие фильтрационные мероприятия, направленные именно на то, чтобы максимально выявлять людей. То есть украинцев, не получивших российских паспортов и не получивших российское гражданство. Это – меры скрытой мобилизации. Потому что во время дополнительных контрольных мер оказываются мужчины призывного возраста, которые также берутся на учет и, в том числе, сразу переправляются для формирования отрядов так называемой территориальной обороны каждого населенного пункта. Откуда потом мужчины переходят фактически в ресурс находящихся на левом берегу подразделений оккупантов для пополнения после потерь, - отмечает Гуменюк.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть раненый
Херсонская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила ракетой по Мирнограду в Донецкой области. Есть трое раненых
Обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсонщину с артиллерии и дронов. Есть раненые
Херсонская ОВА
Берислав

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.