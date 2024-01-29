Военные РФ ловят мужчин в Херсонской области и заставляют воевать — ОК "Юг"

Что известно о ситуации на юге Украины

По словам пресс-секретаря Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму военные преступники из армии РФ ищут представителей украинского подполья, готовятся к так называемым «выборам» президента РФ и проводят скрытую мобилизацию за счет мужчин, которых ловят на въезде и выезде из Херсона в сторону Крыма.

Она предположила, что относительно мощного "хлопка" в Бердянске, который произошел 28 января, могут быть причастны украинские партизаны.

Движение сопротивления работает в очень сложных условиях – в условиях постоянного давления со стороны окупантов, которые выискивают тех, кто причастен к этой боевой работе, в том числе. Поэтому каждый раз, когда есть информация о проведении каких-то действий, нужно выждать определенное время, когда сможем говорить и давать подтверждение или опровергать мощно вбрасываемую информацию в информационное пространство, - объясняет Гуменюк. Поделиться

По ее словам, украинские военные учитывают условия развязанной Кремлем гибридной войны и никогда не обнародуют срочно такую информацию.

И во время даже каких-то соответствующих "цветков хлопка" на определенном направлении, необходимо убедиться, что это были не какие-то вредители, вредные зерна, спровоцированные или сфальсифицированные теми же оккупантами. А это очень часто бывает, поскольку накануне выборов, к которым они готовятся, они развернули очень мощную информационную кампанию, - отмечает спикер ОК “Юг”. Поделиться

Реальны ли угрозы кремлевской пропаганды относительно наступления армии РФ на юге Украины

Она подчеркнула, что кремлевская пропаганда активно "вбрасывает" о якобы возможности оккупационной армии РФ развернуть новое масштабное наступление в направлении Херсона, а впоследствии и Николаева.

Гуменюк объясняет, что таким образом российские оккупанты пытаются противопоставить украинских военных и территорий юга Украины.

Представитель ОК "Юг" добавила, что на оккупированных территориях юга Украины российские преступники продолжат проводить принудительную паспортизацию, ведь Кремль стремится имитировать "эффект поддержки" местного населения относительно проведения "выборов".