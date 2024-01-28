Армия РФ обстреляла Херсонщину с артиллерии и дронов. Есть раненые

Российские оккупанты снова совершили атаку с дрона по жителю Берислава, мужчина получил ранения. Также с артиллерии было обстреляно село Михайловка Бериславского района, ранена 89-летняя женщина.
Россияне атаковали Бериславский район Херсонщины
Российские оккупанты 28 января сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.
По данным ОВА, в результате российской агрессии мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Каретой “скорой” его доставили в больницу для оказания медпомощи.
В Херсонской ОВА также сообщили, что сегодня около 14:10 под огнем российских войск оказалось село Михайловка Бериславского района.
Оккупанты ударили по населенному пункту не менее восьми раз. Один из снарядов попал во двор жилого дома.
Обстрелы РФ в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсона часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население с тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в течение 27 января армия РФ совершила 102 обстрела области, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
Город Херсон враг атаковал 38 снарядами.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию мобильной связи и радиобашню в Бериславском районе.
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