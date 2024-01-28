Армия РФ обстреляла Херсонщину с артиллерии и дронов. Есть раненые

Российские оккупанты снова совершили атаку с дрона по жителю Берислава, мужчина получил ранения. Также с артиллерии было обстреляно село Михайловка Бериславского района, ранена 89-летняя женщина.

Россияне атаковали Бериславский район Херсонщины

Российские оккупанты 28 января сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

После обеда россияне ударили по Бериславу из беспилотника. Оккупанты сбросили взрывной предмет на 54-летнего местного жителя, – сообщили в администрации. Поделиться

По данным ОВА, в результате российской агрессии мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Каретой “скорой” его доставили в больницу для оказания медпомощи.

В Херсонской ОВА также сообщили, что сегодня около 14:10 под огнем российских войск оказалось село Михайловка Бериславского района.

Оккупанты ударили по населенному пункту не менее восьми раз. Один из снарядов попал во двор жилого дома.

Ранение живота получила 89-летняя местная жительница. Ей на помощь едет "скорая", - заявили в ОВА. Поделиться

Обстрелы РФ в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсона часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население с тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в течение 27 января армия РФ совершила 102 обстрела области, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

Город Херсон враг атаковал 38 снарядами.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию мобильной связи и радиобашню в Бериславском районе.