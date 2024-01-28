Армія РФ обстріляла Херсонщину з артилерії та дронів. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсонщину з артилерії та дронів. Є поранені

Херсонська ОВА
Берислав

Російські окупанти знову здійснили атаку з дрона по жителю Берислава, чоловік отримав поранення. Також з артилерії було обстріляно село Михайлівка Бериславського району, поранено 89-річну жінку.

Росіяни атакували Бериславський район Херсонщини

Російські окупанти 28 січня скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя, – заявили в адміністрації.

За даними ОВА, в результаті російської агресії чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Каретою “швидкої” його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

В Херсонській ОВА також повідомили, що сьогодні близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району.

Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку.

Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька. Їй на допомогу прямує “швидка”, – повідомили в ОВА.

Обстріли РФ у Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонщини частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом 27 січня армія РФ здійснила 102 обстріли області, випустивши 451 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову та радіовежі у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення, – йдеться у повідомленні.

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Армія РФ скинула вибухівку з безпілотників на Берислав на Херсонщині. Є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Берислав
Категорія
Україна
Дата публікації
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Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранений
Херсонська ОВА
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