РФ масовано обстріляла Херсон. Є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масовано обстріляла Херсон. Є загиблі

Обстріл армією РФ Херсона
Джерело:  online.ua

Протягом ночі на п'ятницю 26 січня, злочинна армія РФ здійснила масований обстріл Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Що відомо про черговий масований обстріл армією РФ Херсона

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські окупанти атакували місто керованими зенітними ракетами С-300.

Протягом ночі було завдано 2 ракетних удари.

За його даними, окупанти по Херсону спрямували 26 снарядів з артилерії.

Зафіксовано 73 обстріли, ворог випустив 350 снарядів, атакував із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА, — зазначає глава ОВА.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістала 54-річна жителька Херсона.

У неї поранення ноги та вибухова травма. Медики надали їй допомогу на місці.

Зазначається, що через російську агресію 1 людина загинула.

Херсонська окружна прокуратура повідомила, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні, вежу стільникового зв’язку у Бериславському районі.

Що кажуть в ОК “Південь”

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, уночі ворог застосував балістичне озброєння. Із С-300 обстріляв території житлових масивів Херсона.

Вона зазначила, що російські окупанти діяли за так званим “миколаївським сценарієм”, адже до цього вони масовано обстрілювали Миколаїв нетиповими для цього зенітними ракетами С-300.

Ворог спрямував їх (зенітні ракети) по середмістю Херсона: влучили в дитсадок, зруйнували торговельний центр, пошкодили ще кілька житлових будинків. На жаль, є постраждалі — одна людина отримала поранення, інші дані ще встановлюються, — наголошує Гуменюк.

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