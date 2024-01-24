Армія РФ атакувала лікарню у Херсоні. Поранено трьох медиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала лікарню у Херсоні. Поранено трьох медиків

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

24 січня російські війська обстріляли середмістя Херсона, влучивши в лікарню. Постраждало троє медиків та цивільна жінка.

РФ атакувала лікарню у Херсоні

Близько 12:45 ворожі війська вкотре обстріляли середмістя Херсона.

Прокуратура повідомляє, що внаслідок атаки, травми отримало троє працівників медичної установи. Також з множинними осколковими пораненнями до лікарні доставлено містянку.

У лікарні вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація на Херсонщині

За минулу добу РФ здійснила 101 обстріл, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі.

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 6 — дістали поранення.

Ввечері 23 січня РФ вдарила по житловому будинку у селі Шляхове. Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.

У Бериславі загинув 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він знаходився, окупанти скинули керовану авіабомбу. 

У селі Саблуківка російська авіація влучила у житловий будинок. Загинули чоловік та жінка.

У Херсоні в Корабельному районі біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік.

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