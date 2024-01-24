Армія РФ атакувала лікарню у Херсоні. Поранено трьох медиків

24 січня російські війська обстріляли середмістя Херсона, влучивши в лікарню. Постраждало троє медиків та цивільна жінка.
РФ атакувала лікарню у Херсоні
Близько 12:45 ворожі війська вкотре обстріляли середмістя Херсона.
Прокуратура повідомляє, що внаслідок атаки, травми отримало троє працівників медичної установи. Також з множинними осколковими пораненнями до лікарні доставлено містянку.
У лікарні вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ситуація на Херсонщині
За минулу добу РФ здійснила 101 обстріл, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі.
Через російську агресію 5 людей загинули, ще 6 — дістали поранення.
Ввечері 23 січня РФ вдарила по житловому будинку у селі Шляхове. Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.
У Бериславі загинув 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він знаходився, окупанти скинули керовану авіабомбу.
У селі Саблуківка російська авіація влучила у житловий будинок. Загинули чоловік та жінка.
У Херсоні в Корабельному районі біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік.
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