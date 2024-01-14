Армія РФ атакувала Херсонщину дронами та КАБами. Є постраждалі

14 січня російські війська обстрілюють мирні населені пункти Херсонської області з дронів, у селі Львове поранено поліцейського. Також на Зміївку, Червоний Маяк і Берислав армією РФ було скинуто 9 авіабомб.

Російські терористи скинули КАБи та вдарили безпілотниками по Херсонщині

Армія РФ зранку 14 січня атакувала дроном службовий автомобіль поліції в селі Львове Херсонської області. Постраждав співробітник поліції.

Про це повідомила Поліція Херсонської області у Telegram.

В результаті незначні травми отримав 50-річний поліцейський, а транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, – пише пресслужба. Поширити

Також від удару безпілотника тяжкі травми отримав 54-річний житель Милового.

Зокрема, зранку ворог обстріляв з артилерії Дніпровське, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок. 63-річна власниця оселі отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення ноги.

У Шляховому у результаті вибуху керованої авіабомби акубаротравму отримав 27-річний працівник поліції. Крім цього, ворог атакував КАБами Зміївку, Червоний Маяк і Берислав. Загалом по населених пунктах Бериславського району військові РФ із літаків скинули 9 керованих авіабомб, – додає поліція. Поширити

Атака підрозділу пожежної охорони у Станіславі

Вранці 14 січня російські війська скинули вибухівку з дрона-камікадзе на підрозділ місцевої пожежної охорони у місті Станіслав Херсонської області, унаслідок чого є руйнування та поранено чотирьох вогнеборців.

Зазначається, окупанти скерували дрон-камікадзе на Станіслав близько 09:00.



Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників пожежної охорони. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Під час атаки пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади. Унаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.