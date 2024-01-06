Армія РФ знищила модульні будинки ВПО на Херсонщині — фото

РФ вкотре атакувала Херсонщину

Як зазначається, через обстріл росіян знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

Обстріли Херсонської області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область.

Зокрема, 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув.

Крім того, цього дня окупанти ударили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доправили до лікарні.

Також 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Після цього Мінреінтеграції заявили про посилення заходів безпеки для пасажирів.