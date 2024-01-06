Армія РФ знищила модульні будинки ВПО на Херсонщині — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знищила модульні будинки ВПО на Херсонщині — фото

Херсонська ОВА
Атака

Російські окупанти вранці 6 січня атакували Тягинську громаду Херсонської області. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.

РФ вкотре атакувала Херсонщину

Як зазначається, через обстріл росіян знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

Обстріли Херсонської області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область.

Зокрема, 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув.

Крім того, цього дня окупанти ударили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доправили до лікарні.

Також 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Після цього Мінреінтеграції заявили про посилення заходів безпеки для пасажирів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли з артилерії Херсонську область. Є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є постраждала
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла склад з гуманітаркою у Херсоні. Є постраждалі
Херсонська обласна прокуратура
Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм