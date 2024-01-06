Армия РФ уничтожила модульные дома ВПЛ на Херсонщине – фото

Российские оккупанты утром 6 января атаковали Тягинскую общину Херсонской области. В результате обстрела есть значительные разрушения.

РФ в очередной раз атаковала Херсонщину

Как отмечается, из-за обстрела россиян уничтожено здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область.

В частности, 4 января русские войска обстреляли село Станислав Херсонской области. Из-за атаки в населенном пункте исчез свет. Два человека ранены, один человек погиб.

Кроме того, в этот день оккупанты ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Также 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.

Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

После этого Минреинтеграции заявили об ужесточении мер безопасности для пассажиров.