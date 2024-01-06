Армия РФ уничтожила модульные дома ВПЛ на Херсонщине – фото

Российские оккупанты утром 6 января атаковали Тягинскую общину Херсонской области. В результате обстрела есть значительные разрушения.
РФ в очередной раз атаковала Херсонщину
Как отмечается, из-за обстрела россиян уничтожено здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.
Обстрелы Херсонской области
Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область.
В частности, 4 января русские войска обстреляли село Станислав Херсонской области. Из-за атаки в населенном пункте исчез свет. Два человека ранены, один человек погиб.
Кроме того, в этот день оккупанты ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
Также 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.
Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.
После этого Минреинтеграции заявили об ужесточении мер безопасности для пассажиров.
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