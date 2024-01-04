Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть пострадавшая

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки пострадала женщина.

Армия РФ обстреляла Херсонщину

Российские войска ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Медики проводят обследование и оказывают помощь потерпевшей.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.

Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

После этого Минреинтеграции заявили об ужесточении мер безопасности для пассажиров.