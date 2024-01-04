Украина вернула домой 12-летнего мальчика из оккупированной Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула домой 12-летнего мальчика из оккупированной Херсонщины

Дмитрий Лубинец
Ребенок
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Украине удалось вернуть домой 12-летнего мальчика. На временно оккупированной Херсонщине ребенок проживал вместе со своей бабушкой, потому что мама умерла летом 2022 года.

Домой удалось вернуть еще одного ребенка

С временно оккупированной Херсонщины вернули 12-летнего Андрюшу. Как отмечается, с просьбой его вывезти из оккупации в Офис Омбудсмана обратилась старшая сестра ребенка.

В оккупации они почувствовали на себе все преимущества российского мира: запугивание, психологическое давление, визиты представителей оккупационных властей, – сообщил Дмитрий Лубинец.

Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя.

1 января 2024 года они наконец-то оказались на подконтрольной Украине территории. Первый день нового года символически стал для этой семьи первым днем новой жизни.

Возвращение удалось осуществить совместными усилиями Офиса Омбудсмана с Украинской сетью за права ребенка.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.

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