Украина вернула домой 12-летнего мальчика из оккупированной Херсонщины

Украине удалось вернуть домой 12-летнего мальчика. На временно оккупированной Херсонщине ребенок проживал вместе со своей бабушкой, потому что мама умерла летом 2022 года.
Домой удалось вернуть еще одного ребенка
С временно оккупированной Херсонщины вернули 12-летнего Андрюшу. Как отмечается, с просьбой его вывезти из оккупации в Офис Омбудсмана обратилась старшая сестра ребенка.
Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя.
1 января 2024 года они наконец-то оказались на подконтрольной Украине территории. Первый день нового года символически стал для этой семьи первым днем новой жизни.
Возвращение удалось осуществить совместными усилиями Офиса Омбудсмана с Украинской сетью за права ребенка.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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