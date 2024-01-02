Украина вернула похищенного РФ из Мариуполя юношу
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула похищенного РФ из Мариуполя юношу

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
мариуполь
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Сейчас Александр уже в Киеве. Он пятый из группы похищенных Россией из Мариуполя детей, которых удалось вернуть. За два года на чужбине парень достиг совершеннолетия, но все это время очень хотел вернуться на Родину.

Украденный еще ребенком юноша вернулся в Украину

Украине удалось вернуть домой молодого человека, которого россияне в прошлом году перевезли из Мариуполя в населенный пункт под Москвой.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

Есть очередной случай рассказать, что возвращенных из российской депортации граждан становится все больше. Эта история началась в апреле 2022 года. 17-летнего Александра в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, вывезли из временно оккупированного Мариуполя под Москву, – говорится в заявлении.

В Министерстве отметили, что подавляющее большинство детей из группы были сиротами или лишенными родительской опеки.

Юношу удалось вернуть в Украину

В канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель, занимающийся возвращением детей.

И вот новая маленькая победа. Ныне Александр уже в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть. За почти два года на чужбине достиг совершеннолетия, но все это время очень хотелось вернуться, – добавили в Минреинтеграции.

Что известно о похищении украинских детей с ТОТ Россией

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

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