Україна повернула викраденого РФ з Маріуполя юнака

Нині Олександр уже в Києві. Він п'ятий із групи викрадених Росією з Маріуполя дітей, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині хлопець досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися на Батьківщину.

Викрадений ще дитиною юнак повернувся до України

Україні вдалося повернути додому молодика, якого росіяни торік примусово вивезли з Маріуполя до населеного пункту під Москвою.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

Маємо чергову нагоду розповісти, що повернутих із російської депортації громадян стає дедалі більше. Ця історія почалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя під Москву, – йдеться у заяві. Поширити

У Міністерстві зазначили, що переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.

Юнака вдалося повернути в Україну

Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка займається поверненням дітей.

І ось нова маленька перемога. Нині Олександр уже в Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися, – додали в Мінреінтеграції. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей з ТОТ Росією

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.