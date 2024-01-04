Україна повернула додому 12-річного хлопчика з окупованої Херсонщини

Україні вдалося повернути додому 12-річного хлопчика. На тимчасово окупованій Херсонщині дитина проживала разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року.

Додому вдалося повернути ще одну дитину

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 12-річного Андрійка. Як зазначається, з проханням його вивезти з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

В окупації вони відчули на собі всі «переваги російського світу»: залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади, – повідомив Дмитро Лубінець. Поширити

Хлопчика погрожували відібрати у бабусі й влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника.

1 січня 2024 року вони нарешті опинилися на підконтрольній Україні території. Тож, перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя.

Повернення вдалося здійснити спільними зусиллями Офісу Омбудсмана з «Українською мережею за права дитини».

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.